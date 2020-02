PROVIDENCE - «La pedofilia non uccide nessuno, l’aborto sì». Sono queste le agghiaccianti parole del reverendo Richard Bucci, pronunciate in diretta tv. Per il prete cattolico della chiesa del Sacro cuore di West Warwick, nello stato del Rhode Island, «l’aborto è un massacro di bambini innocenti. Non c’è paragone tra pedofilia e aborto. La pedofilia non uccide nessuno, l’aborto lo fa».

Il 72enne era stato interpellato per commentare la sua scelta di vietare la comunione ai legislatori che hanno appoggiato la legge sul diritto all’aborto. Bucci aveva anche pubblicato su un giornale la lista di 44 fra deputati e senatori a favore del Reproductive Privacy Act, la legge statale che adotta la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 1973 in materia di interruzione di gravidanza e che prevede una serie di libertà e diritti alle donne che decidono di abortire.

Dagli Stati Uniti e poi in tutto il mondo si è levata una polemica. Inutile la precisazione del sacerdote: «… Non significa che l’abuso non sia una cosa orribile».