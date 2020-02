Va al primo appuntamento e si ritrova a rapinare una banca

NORTH ATTLEBOROUGH - Primo appuntamento da incubo per una donna del Massachusetts. L'uomo che stava incontrando, conosciuto tramite una app d'incontri, voleva infatti rapinare una banca e approfittare di lei, usandola come autista per la fuga.

I due si erano conosciuti online e avevano deciso di vedersi per un primo appuntamento. Una storia normale, che nascondeva però dei risvolti molto particolari. Infatti, mentre la donna stava dando un passaggio all'uomo appena conosciuto, lui le ha chiesto di accostare un momento vicino a una banca. Lei, che ancora non sospettava di nulla, ha fermato il veicolo e per qualche minuto ha aspettato l'uomo. Che è tornato di corsa nel veicolo con in mano un'arma e 1'000 dollari in contanti, ordinandole di partire. La donna, presa dal panico, ha allora inizialmente obbedito. In ogni caso, dopo aver avvistato le sirene delle volanti della polizia di North Attleborough, ha preso la coraggiosa decisione di fermarsi e allontanarsi velocemente dalla macchina.

A quel punto, la polizia ha trovato l'uomo nascosto nel mezzo, in possesso dell'arma e del bottino del colpo. L'uomo, Christopher Castillo, si è dichiarato colpevole di rapina a mano armata e aggressione nei confronti di un agente di polizia. In settimana, 4 anni dopo l'accaduto, la procura distrettuale ha confermato che Castillo è stato finalmente condannato a 5 anni di detenzione.