Coronavirus: un intero comune in quarantena

HANOI - Mentre nella sola giornata di mercoledì sono stati registrati 242 decessi dovuti al coronavirus nella provincia di Hubei, la più colpita in Cina, in Vietnam è scattata la quarantena per un intero paese, Son Loi.

Come riporta il ministero della Salute vietnamita, nel comune di 10mila abitanti vicino alla capitale Hanoi sono stati registrati cinque casi di contagio, sui 15 totali nel paese.

Il blocco durerà una ventina di giorni. Per aiutare i cittadini, sono stati organizzati diversi checkpoint dove è possibile l'acquisto o lo scambio di beni.

Manifestazioni sportive - Sempre in Vietnam potrebbe saltare il Gran premio di Formula 1 - al suo esordio quest'anno nel Circus - dopo quello di Shanghai, che era in programma per il 19 aprile.

Se in Cina sono stati rinviati o cancellati diversi eventi sportivi, in Giappone il presidente del comitato dell’organizzazione dei Giochi olimpici di Tokyo, Yoshimo Mori, ha ribadito che la manifestazione si terrà regolarmente. Mancano solo 162 giorni alla cerimonia d’apertura, «ci coordineremo con il governo nazionale e agiremo con prudenza - ha dichiarato - la preparazione continua».

Il Giappone è il quarto paese al mondo con più contagi, 28 le persone infette.