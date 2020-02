Si è risvegliato il monte di fuoco

YOGYAKARTA - Il monte Merapi (monte di fuoco), vicino alla città di Yogyakarta, sull’isola di Giava, ha eruttato questa mattina, alle 5.16 ora locale.

Come ha dichiarato l'Agenzia per i disastri geologici dell'Indonesia, il fenomeno è durato 150 secondi. Le autorità hanno invitato locali e turisti a non entrare in un perimetro di tre chilometri dal vulcano. Lo stato di allerta è di livello due, c'è un potenziale pericolo di caduta di materiali vulcanici.

Una colonna di fumo si è alzata nel cielo per 2000 metri, dalla vetta del monte che è di 2930 metri. La cenere si è poi depositata in molte zone anche meno vicine al vulcano. Tuttavia la situazione rimane sotto controllo, «le persone che vivono in quelle aree continuano a svolgere le loro normali attività, i turisti stanno vivendo un nuovo tipo di esperienza».

Il monte Merapi è uno dei vulcani più attivi in Indonesia, fra i più pericolosi al mondo.