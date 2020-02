Dramma a Milano: ragazza muore investita dal tram

MILANO - Tragedia nella notte. Una turista coreana 20enne è stata infatti investita da un tram verso le 23.30 di ieri nella centrale zona di Porta Venezia, in piazza Oberdan a Milano.



La ragazza, residente in Inghilterra, si trovava in Italia in compagnia di tre amiche. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Secondo alcune testimonianze la giovane donna, che stava passando la serata in compagnia delle amiche e potrebbe essere stata sotto l'effetto dell'alcool, sarebbe scivolata attraversando la strada all'improvviso, lasciando senza scampo il macchinista. Il 118 ha riferito che per la giovane non c'è stato nulla da fare.



Il conducente del tram e le amiche della 20enne sono stati trasportati in stato di shock all'ospedale.