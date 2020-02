«Se non è bianca non è italiana». Espulso il politico

VENEZIA - La Lega Nord del comune di Arzignano (Vicenza) ha espulso oggi il coordinatore di Forza Nuova Daniele Beschin, eletto in una lista del Carroccio a Chiampo e accusato di razzismo a causa di alcune frasi pubblicate su Facebook, nelle quali metteva in dubbio l"italianità" della modella di origine senegalese Maty Fall Diba.

Beschin dal canto suo ha affermato di essere stato vittima di «giochi di palazzo e di guerre fratricide interne alla Lega». Aggiungendo anche «di razzismo nelle mie parole non c'era nulla».

La polemica è nata in risposta alle affermazioni del sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, il quale riferendosi alla diciottenne di origine senegalese si era detto orgoglioso dei successi come modella di una propria concittadina, uscita in copertina su "Vogue Italia". Beschin ha allora contestato le parole del sindaco, asserendo che la giovane, non essendo bianca, non poteva essere definita né chiampese né italiana.

Sulla vicenda si è espresso anche il sottosegretario al ministero dell'Interno Achille Variati, sottolineando che «non può esserci spazio per il razzismo nelle istituzioni della Repubblica italiana».