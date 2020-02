Un drone ferma l'aeroporto di Francoforte

FRANCOFORTE - Ancora una volta un drone ha bloccato un aeroporto. Stavolta è successo allo scalo di Francoforte, dove stasera per quasi un'ora (dalle 20.13 alle 21.09) tutti gli aerei sono rimasti a terra. E quelli in arrivo (si parla di quindici velivoli) sono stati deviati.

Su Twitter la polizia tedesca ha comunicato di aver avviato un'inchiesta sull'accaduto. Non è chiaro se il pilota del drone sia stato identificato. A seguito dell'avvistamento, le autorità hanno impiegato anche un elicottero per controllare i dintorni dell'aeroporto.

Quello di Francoforte, come detto, non è il primo caso in cui l'avvistamento di un drone porta all'interruzione dell'attività aeroportuale. Nel dicembre del 2018 si era parlato in particolare dello scalo di Londra Gatwick, dove lo spazio aereo restò chiuso per un totale di trentasei ore.