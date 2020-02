Frasi sul Ponte Morandi, Benetton scarica Oliviero Toscani

ROMA - Il gruppo Benetton ha deciso d'interrompere la sua collaborazione con il celebre fotografo Oliviero Toscani.

Il motivo? Le frasi pronunciate dal fotografo nel corso della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora". «Ma a chi interessa che caschi un ponte, ma smettiamola» aveva dichiarato ai microfoni Rai.

Toscani si era subito difeso: «Mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del Ponte». Oggi, poi, è seguito un accorato mea culpa sulle pagine di Repubblica. «Mi scuso. Di più: ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto umanamente e profondamente addolorato». Evidentemente ai Benetton non è bastato.

«Benetton Group, con il suo Presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi, prende atto dell'impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo», si legge nella nota.