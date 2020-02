Aggrediti tre turisti, è massima allerta

MALE - Tre turisti in vacanza alle Maldive sono stati aggrediti martedì, sull’isola di Hulhimalé. La polizia ha arrestato tre uomini, sospetti jihadisti, ritenuti responsabili dell’accoltellamento di due cinesi e un australiano. I feriti sarebbero in condizioni stabili. Lo riporta Afp.

Gli inquirenti stanno studiando un video pubblicato sul web - in cui vengono promessi nuovi attacchi - per avere ulteriori informazioni in merito alla vicenda. Nel filmato viene precisato inoltre che le aggressioni vengono fatte per danneggiare la florida industria del turismo. Sotto accusa il governo «guidato da infedeli».

L’agenzia ricorda che sono passati solo due mesi dall’allerta lanciata nell’arcipelago. Le autorità avevano avvisato della presenza e dell’aumento di gruppi radicalizzati ispirati all’Isis. A fine dicembre era già stato fermato un uomo ritenuto un reclutatore in Siria e Afghanistan, coinvolto in un attentato avvenuto nella capitale Male. La popolazione ha manifestato in più occasioni preoccupazione.