Kobe morto per il «karma», preside sospesa per un post su Facebook

CAMAS - La preside di una scuola superiore di Camas, nello stato di Washington, è stata sospesa per aver pubblicato un post su Facebook che suggeriva come la morte di Kobe Bryant fosse in un certo senso meritata. Un atto del «karma», ricordando il caso di un presunto stupro - accuse poi cadute in quanto l’accusatrice dell’ex cestista decise di non testimoniare - risalente al 2003.

«Non mentirò. Mi sembra che il karma abbia colpito uno stupratore oggi», ha scritto la donna - con tanto di emoji che fa spallucce - lo scorso 26 gennaio, ovvero il giorno in cui l’elicottero si è schiantato. Il post è stato rimosso dopo circa un’ora, ma ha scatenato un putiferio fra gli studenti dell’istituto.

«In molti sono amareggiati per l’ignoranza di quel post. Poteva piacerti o meno, ma c’erano anche altre persone, che non meritavano di morire», ha dichiarato un giovane a KPTV. La preside ha perfino ricevuto minacce, come sottolineato dal sovrintendente del distretto scolastico, che ha altresì confermato l’apertura di un’inchiesta interna su quanto accaduto.

Nel frattempo - riporta l’Associated Press -, la donna ha fatto ammenda per il suo post. «Voglio scusarmi per aver suggerito che una persona meritasse di morire», ha scritto in una lettera indirizzata agli studenti: «Nel campo dell’educazione, ricordiamo sempre agli studenti di pensare sempre prima di postare online, in particolare quando i loro sentimenti sono ancora infiammati», ha proseguito la preside, definendo la sua reazione «inappropriata e priva di tatto».