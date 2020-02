Corteggia un 16enne, si dimette un ministro scozzese

LONDRA - Grave imbarazzo per il governo locale scozzese e per la first minister indipendentista Nicola Sturgeon: Derek Mackay, ministro delle finanze a Edimburgo, è stato costretto a dimettersi oggi dopo la rivelazione sullo "Scottish Sun" di suoi messaggi di corteggiamento indirizzati attraverso un social media a un ragazzo di 16 anni.

«Ho agito stupidamente», ha ammesso Mackay, scusandosi «senza riserve» e annunciando il passo indietro nel giorno della manovra di bilancio.

«Derek ha dato un contributo notevole al nostro governo, ma il suo comportamento è stato al di sotto degli standard richiesti», gli ha fatto eco Sturgeon.

Per la first minister e il suo partito (Snp), è un bruttissimo colpo, incalzano le opposizioni di Edimburgo, in testa i Conservatori unionisti, fedeli al governo centrale britannico di Boris Johnson.

Tanto più dopo il caso di Alex Salmond, ex leader, nonché mentore della Sturgeon e protagonista del referendum per la secessione da Londra del 2014, accusato di molestie e abusi da numerose donne e in attesa ora di processo.

Fonte ats ans