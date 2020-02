Un morto e 157 feriti sull'aereo spezzato

ISTANBUL - Non ce l'ha fatta. È deceduto in ospedale uno dei due piloti del velivolo spezzatosi oggi pomeriggio sulla pista d'atterraggio dell'aeroporto di Istanbul. Peggiora così il bilancio dell'incidente, mentre la conta dei feriti è balzata vertiginosamente dalle iniziali 52 persone a ben 157 ricoverate in ospedale.

Lo ha riferito in serata il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. Il traffico nel secondo scalo della metropoli sul Bosforo è stato chiuso, il traffico aereo, deviato. I soccorritori hanno estratto tutti i feriti dall'aereo.

Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Nonostante sull'aereo sia anche scoppiato un incendio, finora c'è una sola vittima e i due piloti sono in gravi condizioni. Non sono chiare al momento le cause dell'incidente ma sembrerebbe che il Boeing abbia iniziato le manovre d'atterraggio molto in ritardo e ad una velocità troppo elevata.