Pittore mandato all’appartamento sbagliato: gli sparano

WINSTON-SALEM - Un errore dal sapore tragico ha avuto luogo giovedì scorso - ma la notizia è emersa solo oggi - nello stato americano della Carolina del Nord, dove un pittore 48enne che doveva effettuare dei lavori di riparazione in un complesso di appartamenti è stato mandato all’indirizzo sbagliato. Dopo essersi identificato come tecnico, ha cercato invano di aprire la porta, anche provando a utilizzare la chiave datagli in dotazione per entrare nell’abitazione.

L’inquilino, un cittadino americano 28enne, ha dichiarato di aver avuto paura sentendo l’uomo fuori dalla propria porta, e di aver impugnato l'arma temendo per la propria sicurezza. L’uomo ha sostenuto di aver sentito l’estraneo tentare di forzare la maniglia e cercare di maneggiare la serratura utilizzando un altro oggetto. Il pittore è stato portato in ospedale in gravi condizioni ed ha dovuto sottoporsi a un intervento in cure intensive.

Il dipartimento di polizia locale ha dichiarato che l’inquilino non sarà perseguito per l’incidente, che ha avuto luogo a causa di circostanze sfortunate.