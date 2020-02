Aereo esce di pista e si spezza in tre parti

ISTANBUL - Un aereo è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. Lo riferiscono media locali.

Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio.

Secondo gli ultimi aggiornamenti non c'è nessuna vittima ma solo feriti tra i 177 passeggeri a bordo. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. I soccorritori sono al lavoro per estrarre i feriti dall'aereo, ha aggiunto il ministro. Non sono chiare al momento le cause dell'incidente.

Le persone trasportate in ospedale sono 21 su 183 (177 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio). Lo ha reso noto la prefettura locale.

Il traffico nel secondo scalo della metropoli sul Bosforo è stato chiuso. Pare che il maltempo abbia giocato un ruolo nell'incidente.