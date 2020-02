Coronavirus: trovati due farmaci efficaci

PECHINO - Un team di ricerca guidato da Li Lanjuan, tra i massimi scienziati cinesi schierati nella lotta al nuovo coronavirus, ha annunciato un'importante scoperta, ha riferito il Changjiang Daily. Si tratta dei risultati positivi emersi da due farmaci, l'Abidol e il Darunavir, che possono «effettivamente inibire il virus nelle cellule in vitro», ha detto Li, professoressa alla Zhejiang University.

La scienziata ha spostato il suo team nella provincia dell'Hubei, epicentro dell'epidemia, puntando a «rafforzare il trattamento dei nuovi pazienti».

Intanto anche la Federazione europea delle industrie del farmaco (Efpia) chiama all'azione i propri membri, per «identificare risorse che potrebbero essere utilizzate nella lotta contro il coronavirus»: dai test per diagnostica e biomarcatori alle terapie approvate o composti in fase di sviluppo che potrebbero essere riutilizzati per il trattamento di pazienti con il virus di Wuhan. E, soprattutto chiede di «collaborare per accelerare lo sviluppo delle risorse per affrontare il focolaio».

L'Efpia chiede in particolare di identificare, nelle pipeline, eventuali ACE-inibitori, inibitori della proteasi o immunoterapie che potrebbero essere utili. Inoltre, sta esplorando, attraverso l'iniziativa in materia di medicinali innovativi, potenziali azioni per sostenere lo sviluppo di programmi di ricerca collaborativa.

Proprio la ricerca collaborativa europea ha già permesso di rispondere, a crisi sanitarie globali, come Ebola, con vaccini e trattamenti. Collaborare, conclude la nota, «consente reti di centri di eccellenza di produrre un impatto reale e creare un'infrastruttura che può essere mobilitata anche per future epidemie».

Monitor termici nella metro di Pechino - Sono 179 i monitor termici posizionati in 35 stazioni della metropolitana di Pechino per controllare la temperatura di tutti i passeggeri agli ingressi e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus. Lo riporta il quotidiano Beijing Youth Daily.

Rispetto agli strumenti portatili, i monitor termici ai cancelli dei controlli di sicurezza possono misurare automaticamente la temperatura dei passeggeri, accorciando le code per l'ingresso alle stazioni della metropolitana.