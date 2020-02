Weinstein «mi ha manipolata» per un incontro di sesso a tre

NEW YORK - L'attrice italiana Emanuela Postacchini ha deposto a sorpresa al processo contro Harvey Weinstein accusando l'ex produttore di averla «manipolata» in un incontro di sesso a tre con Jessica Mann, una delle due donne che potrebbero mandare l'ex capo di Miramax in prigione per il resto della sua vita.

L'episodio rivelato dall'attrice italiana risalirebbe al 24 febbraio 2013, il giorno degli Oscar di sette anni fa. La Postacchini, 28 anni e ruoli in "The Alienist" su Netflix, "The Last Ship" e da ultimo "Who is America" con Sasha Baron Cohen, aveva incontrato la Mann a un party pre-Oscar il giorno prima. Arrivata al Montage hotel di Los Angeles per un drink al bar con Weinstein, conosciuto nel 2012 al Festival del cinema di Venezia, fu invitata dal produttore a salire in camera.

«Non avevo idea che ci avrei trovato una donna», ha testimoniato Emanuela: «Ci disse di fare qualcosa. Ci dirigeva, dicendoci di fare qualcosa insieme». Le pressioni di Weinstein fecero andare la Mann in crisi di panico.

«Corse fuori dalla stanza. Piangeva rannicchiata sul pavimento in posizione fetale. Cercai di calmarla», ha detto la Postacchini, affermando di essersi sentita «a disagio» e «ingannata» dall'intera situazione «in cui ovviamente non avrebbe voluto trovarsi».

Fonte ATS ANS