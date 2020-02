LOS ANGELES - Lo scorso 26 gennaio, Kobe Bryant e altre otto persone - fra cui anche la figlia 13enne della leggenda dei Lakers, Gianna - sono morti in un tragico incidente in elicottero sulle colline di Calabasas. Tutti i corpi sono stati restituiti alle famiglie e mentre gli inquirenti proseguono le indagini per chiarire quali siano state le cause dell’incidente, l’audio delle telefonate ricevute dal 911 quella mattina è stato reso pubblico dal Dipartimento dei pompieri della Contea di Los Angeles.

«Stavo camminando sul sentiero. Potevo sentire l’aereo. Credo fosse fra le nuvole, ma non potevo vederlo. Abbiamo sentito lo schianto seguito da un rumore sordo e poi abbiamo visto le fiamme», ha segnalato al telefono una persona che stava facendo un’escursione sulle colline in quella nebbiosa domenica mattina. Nonostante la visibilità ridotta, c’è chi è riuscito a distinguere che si trattava di un aeromobile e non di un piccolo velivolo: «Un elicottero si è schiantato sulle montagne. Vedo le fiamme da qui», si sente in una seconda telefonata.

Un terzo testimone ha sentito l’elicottero volare sopra di sé prima dello schianto. «È passato sopra la mia testa. Le nuvole sono molto fitte. Poi ho sentito un botto e più nulla», ha raccontato mentre in sottofondo si sentono in lontananza le sirene dei soccorsi. Lo stesso ha quindi ipotizzato che il pilota possa aver perso il controllo a causa della fitta nebbia, che è una delle piste su cui gli inquirenti si stanno concentrando. «Se non disponeva di visione notturna, stava sicuramente seguendo le regole di volo strumentale. Non aveva alcuna visuale».

L’elicottero su cui viaggiava Bryant volava a una velocità prossima ai 300 chilometri orari. Un riscontro preliminare sulle indagini da parte del National Transportation Safety Board è atteso nei prossimi giorni.

keystone-sda.ch (NTSB / JAMES ANDERSON HANDOUT)