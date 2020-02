Le portano via il bimbo dopo il parto per un test antidroga sbagliato

HUNTSVILLE - È un incubo durato fortunatamente pochi giorni quello vissuto da una giovane madre di Huntsville, nell’Alabama, che si è vista portare via il proprio pargolo 4 ore dopo il parto perché risultata positiva a un drug test per oppiacei.

Il risultato dello screen si è infatti rivelato essere un falso positivo e la donna - come riferisce la NBC - ha potuto riabbracciare il neonato. La probabile causa, secondo i medici, è che il test possa essere stato influenzato dall'aver mangiato del pane ai semi di papavero il giorno prima.

La neo mamma, in un’intervista rilasciata alla rete WAFF, ha parlato di «incubo» per tutta la famiglia. «Un neonato deve poter stare vicino alla sua mamma. Il momento in cui nasce è quello più importante da trascorrere vicino alla madre», ha dichiarato ai microfoni.

Il Centro Medico di Crestwood, presso il quale la donna ha partorito, non ha voluto commentare la vicenda né spiegare perché sia stata sottoposta a uno screen per l’uso di droghe, limitandosi a confermare di aver agito in ossequio alle leggi e ai requisiti previsti «per garantire la salute e la sicurezza del suo paziente».