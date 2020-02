Mani schiacciate mentre cambia una gomma, chiama il 911 con i piedi

CHARLOTTE - Una donna di Charlotte, nel North Carolina, è riuscita a chiamare i soccorsi al telefono utilizzando le dita dei piedi dopo che le sue mani sono rimaste schiacciate mentre stava cambiando una gomma. È successo nel tardo pomeriggio di domenica scorsa.

La 54enne - spiegano i pompieri in un comunicato - stava circolando sulla Interstate 95 quando si è accorta di avere una gomma a terra. La donna ha quindi accostato. Mentre stava sostituendo lo pneumatico, il cric - probabilmente non assicurato a dovere - è slittato facendo cadere l’auto e intrappolando entrambe le mani tra la gomma e il parafango.

In preda a dolori lancinanti, la 54enne è rimasta bloccata per oltre 35 minuti prima di riuscire a chiamare i soccorsi. Dopo essersi sfilata una scarpa, la donna è infine riuscita a contattare il 911. Una volta sul posto, i soccorsi hanno inizialmente tentato di liberarla utilizzando un piede di porco, ma senza successo. Hanno così deciso di sgonfiare del tutto la gomma e, tenendo sollevata l’auto, sono riusciti a liberare la prima mano.

L’intervento di un’unità munita di pinza idraulica ha quindi permesso di sollevare in parte l’auto, liberando completamente la sventurata. La donna - che in tutto è rimasta intrappolata per circa 45 minuti - è stata quindi trasportata in ospedale con gravi lesioni a entrambe le mani.