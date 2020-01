Uccisero il padre violento che abusava di loro, scagionate

MOSCA - La procura generale russa ha ordinato agli investigatori di far cadere l'accusa di omicidio contro le tre giovani sorelle che in una notte d'estate del 2018 hanno ucciso il padre che le sottoponeva a violenze fisiche e psicologiche e abusava di loro sessualmente: lo ha detto alla Tass l'avvocato Aleksey Parshin, legale di una delle tre giovani, secondo cui la procura ha deciso di classificare il caso come legittima difesa.

Le tre sorelle, che all'epoca dei fatti avevano 17, 18 e 19 anni, uccisero il padre violento nel loro appartamento a Mosca. L'episodio ha diviso la società russa. Alcuni condannano le ragazze, altri puntano il dito contro il sistema legale russo che, secondo loro, non difende adeguatamente le vittime di abusi e violenze in famiglia.

«Dopo un tentativo di suicidio di Krestina, la primogenita, nel 2016, e un’aggressione in cui il padre ha usato dei lacrimogeni contro di loro, le tre sorelle si sono convinte che se non avessero agito, una di loro sarebbe presto morta», aveva spiegato il loro avvocato. Le tre ragazze hanno così accoltellato il padre nel sonno. «Le ragazze vivevano all'inferno. Sapevano che nessuno poteva aiutarle: né la polizia, né i vicini, né i loro insegnanti», aveva detto all'agenzia AFP Anna Rivina, direttore di un centro di assistenza legale per le vittime di violenza domestica.