Coronavirus: la Russia chiude i confini con la Cina

MOSCA - Il premier russo Mikhail Mishustin ha firmato un ordine per chiudere la frontiera in estremo oriente per evitare il propagarsi del nuovo coronavirus. Lo riportano l'agenzia Tass e "Russia Today".

Stando all'agenzia Ria Novosti, che cita il ministero degli esteri russo, Mosca da oggi sospenderà temporaneamente il rilascio dei visti elettronici ai cittadini cinesi per prevenire la diffusione della malattia.

Precedentemente, stando a quanto riporta "Russia Today", il ministero degli esteri ha invitato i cittadini russi a evitare viaggi in Cina «se non necessari e urgenti».

Ieri la vice premier russa, Tatiana Golikova, aveva fatto sapere che i collegamenti ferroviari tra Russia e Cina, a partire dal 31 gennaio, saranno sospesi, con l'eccezione del treno diretto Mosca-Pechino. «I treni si muoveranno sulla rotta Mosca-Pechino, Pechino-Mosca», ha detto ieri Golikova alla fine di un incontro della sessione operativa per la prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus in Russia, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax.

La Russia non ha nessun caso confermato del nuovo coronavirus, ma il governo di Mosca ha creato una task force per impedirne una possibile diffusione.

Cinesi con febbre su una nave a Civitavecchia, fermi in 6000 - Due casi sospetti di Coronavirus sono in questo momento in isolamento nell'ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Moglie e marito cinesi di Hong Kong con febbre e problemi respiratori, sono stati già raggiunti dai medici dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per realizzare i test.

Secondo quanto si è appreso gli altri passeggeri, 6'000 circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave. La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio.

Cina: quasi 7'800 casi, 1'370 sono gravi - I contagi da coronavirus sono 7'711 e si registrano 1'370 casi in condizioni gravi. Lo ha reso noto la Commissione nazionale sanitaria cinese sottolineando che la maggior parte dei contagi riguarda la provincia di Hubei dove si è generato il virus. Altre 81'000 persone sono invece sotto osservazione. Lo riportano i media internazionali.