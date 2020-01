Ecco i due cuccioli di panda dello zoo di Berlino

BERLINO - Da domani il pubblico dello zoo di Berlino potrà assistere per la prima volta alle arrampicate e alle ruzzolate dei due cuccioli di panda nati cinque mesi fa nella capitale tedesca: i gemelli Meng Xiang e Meng Yuan.

I cuccioli, chiamati familiarmente Pit e Paule dagli addetti che se ne prendono cura, avranno a disposizione delle palestre di arrampicata in miniatura, fatte di legno, pietra e bambù, su cui potranno giocare sotto lo sguardo vigile della mamma Meng Meng, dietro la vetrata del padiglione cinese dello zoo berlinese.

I piccoli panda sono i primi della loro specie a essere nati in un zoo in Germania. I due panda adulti invece, Meng Meng e Jiao Qing, sono in «prestito» dalla Cina per 15 anni.





