In isolamento i 201 americani evacuati da Wuhan

WASHINGTON - Verranno tenuti in isolamento in California per un periodo di tempo indeterminato in attesa di verificare che non sviluppino sintomi del coronavirus: i 201 americani evacuati da Wuhan saranno così sottoposti ad una sorta di quarantena nonostante nessuno di loro sia al momento malato.

Ad annunciarlo - in un comunicato - il dipartimento alla Sanità dell'Alaska, dove l'aereo è atterrato per poi proseguire per la California. Ai primi screening medici condotti sui passeggeri, nessuno ha evidenziato sintomi sospetti.

L'aereo, operato da Kalitta Air, è atterrato alla base militare "March Air reserve" di Riverside ed è stato accolto sulla pista di atterraggio da autorità militari, sanitarie e specialisti.

"Lavoreremo con gli esperti dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie per assicurarci che queste persone possano tornare a casa loro senza mettere la salute pubblica a rischio", ha dichiarato Cameron Kaiser del dipartimento alla Sanità di Riverside.

I Cdc hanno confermato che i passeggeri "saranno monitorati per possibili sintomi dopo il loro sbarco". Al momento nessuno di loro è malato.