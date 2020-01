Kobe Bryant, questione di pochi metri e l’elicottero avrebbe scollinato

LOS ANGELES - Dai sei ai nove metri più in alto e l’elicottero che trasportava l’ex stella Nba Kobe Bryant, sua figlia, e altre sette persone non si sarebbe schiantato contro una collina di Calabasas, in California, avrebbe scollinato. Lo riporta la Cnn.

Nella sua ultima comunicazione con il controllo del traffico aereo, il pilota dell'elicottero aveva detto che stava salendo per evitare uno strato di nuvole, ma quando gli è stato chiesto cosa intendesse fare, non c'è stata alcuna risposta. L’impatto è avvenuto a meno di 350 metri sul livello del mare. Jennifer Homendy, della National Transportation Safety Board, ha spiegato che «la collisione è stata molto forte - è stata definita a impatto energetico elevato - il mezzo in quel momento era integro. L’elicottero è sceso velocemente, con una traiettoria ripida, non era una normale operazione di atterraggio».

Sul luogo dell’incidente i detriti dell'elicottero sono sparsi per centinaia di metri. Sono stati recuperati anche un tablet, un cellulare e diversi documenti, inclusi i registri di manutenzione e i certificati del mezzo. Il velivolo non era dotato di scatola nera e nemmeno di un sistema di sicurezza per la vicinanza al terreno, comunque non obbligatorio. «Non è detto che averlo avuto a bordo avrebbe escluso lo scontro».

Fra dieci giorni verrà pubblicato un rapporto preliminare completo. «Non ci saranno analisi o conclusioni, conterrà solo i fatti», ha concluso Jennifer Homendy. Per una relazione finale ci vorranno dai 12 ai 18 mesi. Al lavoro anche esperti di meteorologia.

keystone-sda.ch (NTSB / JAMES ANDERSON HANDOUT)