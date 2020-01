Coronavirus: quarto caso in Francia, è grave

BRUXELLES - Per gestire la situazione legata al contagio da coronavirus, l'Unione europea ha attivato il Meccanismo di protezione civile comunitario a seguito della richiesta di assistenza inviata dalla Francia, e per fornire assistenza consolare ai cittadini dell'Ue che si trovano a Wuhan, in Cina. Lo comunica in una nota la Commissione europea.

L'Unione cofinanzierà il costo di trasporto degli aeromobili: il primo partirà dalla Francia domani mattina mentre il secondo decollerà più tardi in settimana. I cittadini europei ancora presenti nella regione che desiderano essere rimpatriati possono ancora fare richiesta alle autorità competenti, a prescindere dalla loro nazionalità.

Quella della Francia è la prima richiesta di assistenza inviata nel quadro del Meccanismo europeo di protezione civile, ma altre potrebbero seguire nei prossimi giorni.

Il Meccanismo europeo di protezione civile rafforza la cooperazione fra i paesi dell'Unione per migliorare la prevenzione e la loro prontezza nel rispondere alle catastrofi. In questo contesto, la Commissione ha un ruolo di coordinatore. Ad oggi partecipano al meccanismo tutti gli Stati dell'Ue, a cui si aggiungono anche Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro e Turchia. Dal momento della sua creazione nel 2001, lo strumento ha permesso di rispondere a oltre 300 richieste di assistenza dentro e fuori l'Ue.

250 francesi e 100 europei verso il rimpatrio - Sono circa 250 i francesi che saranno rimpatriati dalla regione cinese dello Wuhan nel primo aereo in partenza domani dall'Europa, mentre oltre 100 cittadini europei di altre nazionalità prenderanno posto nel secondo aeromobile previsto in settimana.

Lo comunica la Commissione europea specificando che altre domande di assistenza potrebbero essere inviate dai paesi nei prossimi giorni. Solamente i cittadini sani o asintomatici saranno autorizzati a viaggiare, specificano da Bruxelles.

Quarto caso in Francia - Un quarto caso di coronavirus è stato accertato in Francia, su un turista cinese di circa 80 anni. L'uomo, ha riferito Jerôme Salomon, direttore generale del ministero della salute, si trova in "condizioni gravi" ed è ricoverato a Parigi. Il paziente proviene dalla provincia di Hubei, la più colpita della Cina, è attualmente assistito nel reparto di rianimazione.

Le autorità sanitarie francesi hanno sottolineato che è stata avviata un'indagine epidemiologica, "in particolare la ricerca" dei contatti del paziente ricoverato. «Non abbiamo ulteriori informazioni sul suo stato clinico precedente né sulla sua evoluzione attuale - ha detto Salomon - le sue sono condizioni preoccupanti che necessitano cure continue».

Salomon ha confermato che il test per individuare il virus, messo a punto dall'Istituto Pasteur, è ormai disponibile.