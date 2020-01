Arrestato in carcere. Potrebbe aver ucciso i suoi 5 figli

WOODLAND - Un 57enne californiano, già in carcere dal 2010, è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare per gli omicidi presunti di cinque bambini - tutti figli suoi e di età non superiore ai sei mesi -, avvenuti tra il 1992 e il 2001. Nei suoi confronti sono state formulate cinque accuse di omicidio di primo grado con circostanze speciali, che in caso di conferma lo renderebbero idoneo alla pena di morte.

La svolta nelle indagini è arrivata lo scorso ottobre, quando l’utilizzo di alcune moderne tecniche di analisi del dna ha permesso di sbloccare l’impasse che durava da anni, scoperchiando uno scenario «profondamente inquietante», hanno spiegato gli inquirenti alla stampa americana, senza però rivelare alcun dettaglio sulle modalità con cui gli omicidi sarebbero stati compiuti.

L’ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Yolo ha però fornito una linea temporale dei crimini. Il primo sarebbe avvenuto attorno al 21 ottobre del 1992; il secondo tra il 2 novembre del 1995 e il 2 maggio del 1996; il terzo tra l’8 di novembre del 1996 e l’8 maggio del 1997; il quarto tra il 29 ottobre del 1997 e il 29 aprile del 1998 e l’ultimo tra il 16 aprile e il 16 ottobre del 2001. Solamente i resti di due vittime sono stati per il momento rinvenuti.

Si apre il caso - Il primo ritrovamento risale al 2007 ed è quello che ha acceso i riflettori su questo “cold case”. I resti decomposti della piccola vittima, di soli 3 mesi, furono rinvenuti in un canale a Woodland da un pescatore. Come riferito dai media statunitensi, si trovavano all’interno di un contenitore sigillato e zavorrato, affinché finisse in profondità nelle acque.

Il 57enne era stato condannato a 7 anni per furto d’auto e, successivamente, ad altri 4 per aver fabbricato un’arma letale all’interno del carcere. La sua scarcerazione era prevista proprio per questa settimana. L’uomo dovrà ora comparire davanti al giudice e, in caso di condanna, potrebbe attenderlo la pena capitale.