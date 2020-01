Una pantera a spasso per le campagne pugliesi

SAN SEVERO - Un grosso felino dal pelo scuro, probabilmente una pantera, si aggirerebbe a San Severo in Puglia. Le forze dell’ordine sono alla ricerca del felino, ma per ora l’animale sembra non voler farsi trovare.

Nessuna conferma - Che si tratti effettivamente di una pantera non è certo, ma tutti gli indizi sembrerebbero confermarlo. Ci sono alcuni video girati dagli abitanti del paese, che mostrano però l’animale solo da lontano. E c’è addirittura chi si sarebbe trovato faccia a faccia con il felino, come riporta Repubblica. Il proprietario di un’azienda del paese l’ha incontrato non lontano dalla sua fabbrica: «All’inizio pensavo fosse un cane. Poi si è girato e aveva due denti affilati. Infine è saltata sul cofano della mia auto ed è scappato».

Sono state trovate anche alcune impronte della pantera, che i veterinari stanno analizzando.

Inoltre una capra è stata trovata sgozzata e un cane di razza maremmana è stato trovato ferito. Ma non ci sono ancora conferme che ci sia lo zampino del grosso felino.

Al momento la pantera avrebbe già percorso una decina di chilometri, stando alle indagini.

Provenienza - Ma una pantera come finisce in Puglia? Gli investigatori ipotizzano che possa c’entrare un boss della mafia, che avrebbe posseduto l’animale feroce quale simbolo di potere. La pantera potrebbe essere scappata dall’abitazione in cui era detenuta, o ancora, il boss avrebbe liberato l’animale per timore di un controllo imminente della polizia.