Sparatoria a Rot am See, ci sono sei morti

ROT AM SEE - Sei persone, stando a un bilancio fornito dai media, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Rot am See, nel Baden-Württemberg.

La polizia ha comunicato che il presunto aggressore è stato arrestato. Fonti ufficiali confermano la presenza di parecchi feriti e anche alcuni morti all'interno di un edificio.

Non si conoscono ulteriori dettagli ma potrebbe trattarsi di una strage famigliare.