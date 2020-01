Scomparso mentre andava a scuola, il suo corpo ritrovato in un camino

PORT CLINTON - Era scomparso dal mese scorso e in queste settimane decine di agenti sono stati impegnati nelle sue ricerche. Poi, pochi giorni fa, la terribile scoperta. Il corpo di quel ragazzino è stato ritrovato incastrato all’interno del camino di un’abitazione di vacanza non occupata, situata a pochi passi da casa sua a Port Clinton, nell’Ohio. Così è morto il giovane Harley Dilly.

Il 14enne aveva fatto perdere le sue tracce la mattina del 20 dicembre, dopo essere uscito di casa per andare a scuola. Lunedì scorso, gli inquirenti sono entrati in quell'abitazione e hanno trovato gli occhiali e la giacca dell’adolescente al secondo piano, di fianco a un camino. Il suo corpo era all'interno.

«Sembra sia stato un incidente» - L’entrata dell’abitazione non risultava forzata. «Sembra che Harley si sia arrampicato sul tetto per poi entrare nel camino», ha spiegato il capo della Polizia di Port Clinton, Robert Hickman, che solo un paio di giorni prima aveva rivolto in prima persona un appello al giovane su Facebook, invitandolo a contattarlo. «Chiedi di me. Ti verrò a prendere, ovunque tu sia». In precedenza la polizia era già stata nei pressi della casa, ma non rilevando alcun segno di effrazione non aveva controllato all’interno.

Morto per asfissia - L’identificazione formale del corpo è ancora in corso, ma le autorità sembrano non avere dubbi. E infatti - come riportano i media statunitensi - l'allerta AMBER nei confronti di Dilly è stata revocata. Inoltre, i familiari del 14enne sono già stati informati, ha spiegato Hickman, aggiungendo che dagli accertamenti attuali tutto fa pensare a un incidente.

I primi riscontri autoptici suggeriscono che il decesso sia stato provocato da asfissia compressiva. Per avere una risposta definitiva bisognerà però attendere anche gli esiti degli esami tossicologici.