Cade con la carrozzina a causa di una buca, muore poche ore dopo

FIRENZE - Una buca in strada, la caduta, e qualche ora dopo il decesso. Una morte, quella di uno studente universitario, che forse si poteva evitare.

I fatti - Il 21enne frequentava l’Università di Firenze, e da ormai dieci anni era costretto a spostarsi in carrozzina, a causa di una malattia degenerativa. Come riporta "La Nazione", l’altro ieri lo studente stava uscendo dalla biblioteca di Lettere, situata in pieno centro di Firenze, quando a causa di una buca presente nella pavimentazione della strada, è caduto a terra con la carrozzina. Ferito in volto e ad un braccio, è stato trasportato in ospedale, dove è rimasto per tutto il pomeriggio.

Quando la situazione si era ormai stabilizzata, il ragazzo stava tornando a casa in ambulanza quando ha avuto un attacco di cuore. Purtroppo i tentativi di rianimazione non hanno potuto salvare la vita dello studente.

Il ricordo - Tanti gli studenti commossi che hanno voluto ricordarlo con una lettera affidata ai social network.

Al momento non è ancora chiaro il nesso tra l’incidente e la morte del ragazzo, spetterà all'indagine stabilirlo. Tuttavia il comune ha provveduto in tempi record a rattoppare la strada.