Studente ucciso in un liceo texano

HOUSTON - Uno studente è stato ucciso presso un liceo di un quartiere alla periferia di Houston, in Texas. L'aggressore è stato catturato alcune ore dopo i fatti.

Le autorità scolastiche si sono limitate a confermare che la persona colpita alla Bellaire High School è deceduta, senza confermare se i colpi d'arma da fuoco siano stati esplosi all'interno o all'esterno dell'istituto.

Il sospetto è stato fermato dalla polizia tre ore e mezza dopo la sparatoria. Anche in questo caso non sono state rilasciate ulteriori informazioni in merito all'identità del presunto aggressore. Le lezioni sono state annullate per l'intera giornata di mercoledì.

keystone-sda.ch (Mark Mulligan)