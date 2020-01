L'esercito Usa verso il disimpegno anche in Africa

WASHINGTON D.C. - Gli Usa vogliono ridurre la loro presenza militare in Africa. L'annuncio del capo dello stato maggiore delle forze armate Mark Milley è arrivato poco prima che il presidente francese Emmanuel Macron avesse convocato un summit con i leader della regione del Sahel per fronteggiare la crescente minaccia jihadista.

Le truppe americane, ha spiegato Milley, «potrebbero essere ridotte e spostate, per aumentare la prontezza di combattimento delle forze negli Usa o nel Pacifico».

«Stiamo sviluppando opzioni perché siano esaminate dal segretario alla Difesa, in coordinamento con i nostri alleati e partner», ha aggiunto.

Gli Usa contano circa 7'000 membri delle forze speciali in Africa, che conducono operazioni congiunte con forze nazionali contro i jihadisti, in particolare in Somalia. Ci sono poi altri 2'000 militari che stanno conducendo missioni di addestramento in circa 40 Paesi africani e partecipano a operazioni in collaborazione con altri paesi, tra cui la Francia, in Mali.