Annunciato il primo decesso per polmonite virale

PECHINO - La Cina ha annunciato il primo decesso legato ai casi di polmonite virale registrati a partire da dicembre dal focolaio individuato a Wuhan, nell'Hubei.

L'infezione è stata attribuita a un nuovo tipo di virus della stessa famiglia della Sars, che tra il 2002 e il 2003 uccise oltre 700 persone tra Cina e Hong Kong.

La Commissione sanitaria di Wuhan ha spiegato che a 41 persone sono stati diagnosticati i sintomi della polmonite virale: oltre alla prima vittima, 7 restano in condizioni gravi e due sono state dimesse.

La stessa Commissione non ha fornito, nella sua nota postata online, dettagli sul primo decesso, limitandosi a dire che la gran parte delle persone infettate lavorava in un mercato del pesce e di selvaggina della città, chiuso in via precauzionale dal primo gennaio.

Giovedì, la tv statale Cctv ha dato conto dei risultati delle analisi degli scienziati cinesi, secondo cui la causa della polmonite virale è da attribuire in via preliminare a un nuovo tipo di coronavirus, la stessa famiglia della Sars, la sindrome respiratoria acuta grave.

«Nessun nuovo caso è stato rilevato dal 3 gennaio», ha notato la Commissione, secondo cui «allo stato, nessuna infezione nello staff medico è stato trovato e non ci sono chiare evidenze sulla trasmissione della malattia attraverso l'uomo».

Le autorità locali avevano parlato in precedenza di 59 casi rilevati, rivisti attualmente a quota 41.

La polmonite virale cade nel mezzo della grande migrazione in Cina del Capodanno lunare, con centinaia di milioni di persone che si mettono in viaggio per vacanza e per visitare i luoghi d'origine. Le autorità cinesi, tuttavia, non hanno dato particolari disposizioni precauzionali.

A Hong Kong, invece, 48 persone sono state ricoverate nei giorni scorsi di ritorno da un viaggio a Wuhan, ma finora nessun caso è stato confermato come infezione dal nuovo coronavirus.

Dei sei tipi di coronavirus conosciuti che hanno infettato l'uomo, quattro hanno causato solo sintomi respiratori minori simili a quelli di un raffreddore. Gli altri due, invece, hanno provocato gravi malattie: la Sars, originata in Cina, e la Mers (la sindrome respiratoria mediorientale), che di vittime ne fece 449 nel 2015.