Sparatoria nella base di Pensacola, l'Fbi chiede aiuto a Apple

NEW YORK - L'Fbi chiede aiuto ad Apple per sbloccare due iPhone legati alla sparatoria di dicembre nella base navale di Pensacola, in Florida. In una lettera inviata a Cupertino, il legale dell'Fbi Dana Boente afferma che l'agenzia ha ricevuto il via libera dalla giustizia americana a esaminare gli smartphone ma di non essere in grado di sbloccarli con gli strumenti a sua disposizione.

Apple ha finora risposto regolarmente ai mandati degli investigatori concedendo loro l'accesso ai dati conservati nei suoi server, quali le informazioni sugli account iCloud. La società però ha rifiutato di aiutare le autorità sbloccando gli iPhone.