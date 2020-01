Aereo precipita in Iran: si temono 180 morti

TEHERAN - Un aereo con 180 persone a bordo è precipitato nei pressi della capitale iraniana Teheran. Si teme che non ci possano essere sopravvissuti.

Questa mattina un Boeing 737-800 della compagnia ucraina Ukraine International Airlines era appena decollato dall'Aeroporto Imam Khomeini quando è precipitato poco lontano dallo scalo. Come riportano i media locali citati dalla BBC, la Mezzaluna Rossa iraniana ritiene che tutti gli occupanti del velivolo debbano aver perso la vita nello schianto.

Il volo UIA 752 era diretto nella capitale ucraina Kiev, con partenza prevista alle 5.15 (le 2.45 in Svizzera), ma, come riporta al-Jazeera, il decollo è stato ritardato alle 6.12 (le 3.42 in Svizzera). Non è noto se l'incidente possa essere legato alle recenti tensioni tra Iran e Stati Uniti causate dall'omicidio del generale iraniano Qasem Soleimani in Iraq.

In un video postato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA si vede una luce cadere dal cielo verso terra: «Primo video dell'aereo ucraino che si schianta vicino a Shahriar», si legge nel suo tweet.