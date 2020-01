183 persone arrestate: sarebbero responsabili degli incendi

SYDNEY - La polizia australiana ha fatto sapere di avere arrestato oltre 180 persone sospettate di avere appiccato incendi nel Nuovo Galles del Sud, tre solo nell'ultimo fine settimana, mentre proseguono i devastanti roghi nonostante le piogge degli ultimi giorni in alcune aree del Paese. Lo riporta la stampa australiana.

Oltre 7 milioni di ettari di boschi sono bruciati da settembre ad oggi, e nella maggior parte dei casi si è trattato, secondo le autorità, di incendi provocati dall'uomo. Tra i fermati, anche 40 minorenni, che saranno giudicati dai tribunali nei prossimi mesi.

In tutto sono stati contestati a 183 persone 205 reati connessi agli incendi boschivi; 24 di questi sono accusati di incendio doloso e rischiano una pena massima fino a 21 anni di reclusione.

Altri avrebbero provocato i roghi per incuria e disattenzione, accendendo fuochi per cucinare o bruciare rifiuti, incappando comunque nei severissimi divieti in atto dall'inizio dell'emergenza incendi. Solo sabato scorso almeno 60 case sono state distrutte dal fuoco nel Nuovo Galles del Sud.

Duemila case distrutte dagli incendi - Almeno duemila case sono state distrutte dal settembre scorso a oggi. Lo riporta la Bbc.

Il caldo ha concesso nelle ultime ore una breve tregua, e i vigili del fuoco ne stanno approfittando per ampliare le linee di contenimento intorno ai focolai. È probabile che le temperature saliranno di nuovo verso la fine della settimana, e vi è il timore che i due incendi maggiori in atto nel Nuovo Galles del Sud possano finire per confluire in un unico, gigantesco, fronte di fuoco.

Il Consiglio delle assicurazioni australiano ha fornito una stima parziale dei danni che ha raggiunto i 700 milioni di dollari australiani (470 milioni di franchi), ma si prevede che saranno molto più ingenti.

Le donazioni delle star - L'attore australiano Chris Hemsworth ha donato un milione in sostegno delle operazioni di spegnimento dei roghi. La star di Hollywood ha chiesto ai suoi fan tramite i social di fare quello che possono per supportare gli sforzi dei pompieri.

Accanto a un post su Instagram ha scritto: «Ciao a tutti. Come voi, anche io voglio supportare la lotta contro gli incendi in Australia. Io e la mia famiglia stiamo contribuendo con un milione di dollari. Spero anche voi abbiate modo di fare qualcosa. Ogni singolo centesimo ha valore, per cui qualsiasi cifra possiate donare è la benvenuta». Il 36enne sa perfettamente che c'è ancora tanto da fare. «Il fuoco continua a bruciare e sta arrivando una temperatura ancora più calda, la situazione è ancora fuori controllo e potrebbe peggiorare», ha aggiunto.

Anche altre celebrità hanno dato il loro contributo. Nicole Kidman e il marito Keith Urban - la cui casa è molto vicina a un incendio - hanno messo a disposizione 500mila dollari.

keystone-sda.ch / STF (DAVID MARIUZ)