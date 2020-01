L'Iran riprenderà da subito ad arricchire l'uranio

TEHERAN - L'Iran ha confermato questa sera la sua intenzione di abbandonare in toto l'accordo sul nucleare sancito nel 2015. La decisione arriva in risposta all'attacco americano, voluto da Donald Trump, e che è costato la vita al generale maggiore Qassem Soleimani.

«L'Iran non rispetterà più nessuno dei limiti imposti dall'accordo e procederà in base alle sue esigenze», ha confermato la Tv di Stato. Il che significa che la possibilità di un arricchimento dell'uranio per scopi bellici non può essere esclusa.

La Casa Bianca e il Presidente Usa non hanno ancora commentato la decisione.