Cinquantadue siti iraniani nel mirino di Trump

WASHINGTON - Se l'Iran colpisce cittadini o asset americani gli Usa colpiranno molto duramente l'Iran. E gli Stati Uniti hanno già individuato 52 siti che potranno essere attaccati molto rapidamente: è la minaccia twittata da Donald Trump, spiegando che il numero 52 corrisponde «agli ostaggi americani presi dall'Iran molti anni fa» nell'ambasciata Usa a Teheran.

Il presidente americano spiega che molti di questi obiettivi sono di «livello molto elevato e importanti per l'Iran e per la cultura iraniana».

Intanto l'amministrazione Trump ha inviato al Congresso la notifica formale dell'attacco ordinato dal presidente per uccidere il generale iraniano Qassem Soleimani. Per legge la notifica deve essere inoltrata entro 48 ore dal momento in cui le forze Usa entrano in ostilità con altri paesi. La notifica è segreta, e arriva nel pieno delle polemiche contro l'amministrazione che non ha ancora dato una spiegazione legale dell'attacco, e con i democratici che mettono in dubbio che il presidente abbia il potere di colpire senza chiedere l'autorizzazione al Congresso.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!