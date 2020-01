Capodanno, un morto e numerosi feriti

MILANO - È di un morto e alcune decine di feriti il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno nella vicina Italia, caratterizzato come ogni anno dall'utilizzo di "botti" ed altri artifici pirotecnici.

Ad Ascoli, nelle Marche, un uomo di 26 anni è rimasto ucciso dopo essere caduto in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato proprio dai botti.

A Milano, in due episodi distinti, un 23enne e un 14enne hanno subito l'amputazione di una mano a causa delle gravi ferite riportate nell'esplosione di petardi ma la vita di entrambi non è in pericolo.

Nel Napoletano il bilancio è di 48 feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni. Nel Casertano una 19enne è giunta all'ospedale di Aversa con una ferita da arma da fuoco. Dalle indagini della Polizia, è emerso che è stata colpita all'addome da un proiettile vagante mentre era al balcone.

Altri dieci feriti in provincia di Salerno. Gravi ferite all'occhio per due giovani, uno in Puglia e il secondo nel Reggiano. A Bari 4 feriti per il cedimento di una parte di controsoffitto di un hotel durante un veglione. Una persona è in gravi condizioni.

I Vigili del Fuoco italiani sono intervenuti 686 volte nelle scorse ore: un dato in crescita rispetto all'anno precedente (658).

686 interventi dei #vigilidelfuoco per i festeggiamenti di #Capodanno (658 lo scorso anno): Emilia Romagna 107, Lombardia 92, Lazio 80, Campania e Puglia 62, Toscana 60, Sicilia 42. Nessun intervento in Molise pic.twitter.com/0GcLIDOLaZ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 1, 2020

TWITTER VIGILI DEL FUOCO