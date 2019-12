Scopre che ha il cancro e si suicida con il gemello

SEVENOAKS - Insieme fino alla fine perché vivere l'uno senza l'altro sarebbe stato insostenibile. È stata una scelta condivisa quella di Billy e Joey Smith, due fratelli gemelli di 32 anni provenienti da una famiglia di Rom trapiantata in Gran Bretagna, che hanno fatto una sorta di patto suicida dopo che ad uno di loro, Joey, è stato diagnosticato un cancro.

I loro corpi sono stati trovati sabato scorso da uno zio, uno accanto all'altro, riversi sotto un albero in un bosco a Sevenoaks, nel Kent, vicino alla fattoria della nonna dove da bambini andavano a suonare e danzare con la famiglia. La tragica scoperta è avvenuta grazie a un bigliettino lasciato dagli stessi gemelli nel quale era spiegata la loro ultima volontà: «Restare nei boschi in cui giocavano da piccoli».

Dopo aver vissuto nel 2013 un momento di gloria come star di un reality show televisivo assai popolare in Gran Bretagna, "Il mio Grasso Grosso Matrimonio Gipsy", Billy e Joey - è stata una fonte vicina alla famiglia a rivelarlo - sono caduti in depressione. I gemelli nascondevano bene il loro stato d'animo, almeno stando al video postato sui loro account social solo qualche giorno prima del suicidio, dove al matrimonio di un amico cantano e danzano sulle note di "All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey.

Secondo quanto ha raccontato la cugina dei gemelli, Phoebe Charlene, al Daily Telegraph, «Joey era malato di cancro e per Billy è stato un duro colpo, non poteva accettare di vivere senza di lui». «Joey aveva il cancro e Billy gli disse: «non sarei in grado di vivere senza di te», ha raccontato la stessa cugina al Telegraph. «Un paio di mesi, ha confidato ancora la cugina, dopo un ciclo di chemioterapia, Joey aveva detto alla famiglia che era fuori pericolo. Ma ora non sappiamo se fosse la verità».

La partner di Billy, Kristina Delaney, di Cheltenham nel Gloucestershire, ha descritto il fidanzato come «l'uomo perfetto, puro ed adorabile». In un suo tributo sui social alla memoria dei fratelli si legge: «Possano entrambi avere i migliori letti in paradiso. Bill per favore, per favore, per favore, sii felice ora. Sto solo convincendo me stessa che sei più felice. So che non vorresti vedermi piangere ma io piango perché provo dolore. Odiavi quando piangevo, ma dicevi anche quanto ti sentissi amato».

Billy e Joey erano «amati da tutti». «Non potevano vivere l'uno senza l'altro e le stelle appartengono al cielo», ha detto ancora la cugina Phoebe.

In questi ultimi anni - dopo un periodo di apparizioni televisive su Channel 4 e su Sky - i fratelli avevano avviato un'attività di giardinaggio paesaggistico. Sempre insieme.