Valanga su una pista da sci travolge mamma e bimba

BOLZANO - Una valanga abbattutasi su una pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales ha causato due morti, una donna e una bimba di sette anni, e ferito gravemente un bambino. Le vittime, tra cui altri due feriti, sono tutte di nazionalità tedesca.

Sul posto sono giunti due elicotteri e le squadre di soccorso che stanno verificando la presenza di altri sciatori sotto la massa nevosa.

Ancora una valanga sulle piste - A Santo Stefano una valanga aveva travolto sei sciatori su una pista del comprensorio di Andermatt (UR). Fortunatamente, in quel caso non ci sono stati gravi conseguenze. Quattro persone sono uscite illese, due con ferite lievi. Ieri il comandante della polizia cantonale urana ha spiegato che le cause che hanno provocato la slavina sono ancora ignote. Da chiarire anche se la pista non avrebbe dovuto essere chiusa.