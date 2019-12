È morto Don Imus, controversa star della radio americana

NEW YORK - Don Imus, la controversa star della radio americana, è morto all'età di 79 anni.

Irascibile e famoso per le sue parodie estreme che non hanno risparmiato nessuno, Imus aveva dichiarato nel 2009 durante il suo show "Imus in The Morning" di avere un cancro alla prostata e di aver deciso di curarsi con la medicina olistica invece di sottoporsi a trattamenti con le radiazioni.

Per quasi mezzo secolo - al di là di periodi di malattia, incidenti e problemi legali - Imus ha intrattenuto e offeso milioni di persone con le sue sfuriate radiofoniche. Nella sua vita privata invece era molto diverso e dedito alla beneficenza. Ha raccolto milioni di dollari per i veterani feriti in Iraq e per i bambini con cancro.