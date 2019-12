La coda dell’aereo ha toccato il suolo due volte durante il decollo

ALMATY - Il Kazakistan ha proclamato una giornata di lutto nazionale per domani a seguito dell’incidente aereo della scorsa notte nel quale hanno perso la vita 12 persone. Un velivolo della Bek Air, con 93 persone a bordo, ha perso quota immediatamente dopo il decollo, cadendo al suolo e schiantandosi successivamente contro un edificio di due piani. Durante la fase di decollo, riferiscono i media internazionali, la coda del Fokker 100 della compagnia kazaka ha toccato due volte il suolo prima di sollevarsi in aria.

Problema tecnico o errore? - Incontrando la stampa, il vice primo ministro Roman Skylkar ha precisato che l'aereo si è «spaccato in due» dopo gli urti con la pista. «O è stato un errore del pilota o un problema tecnico», ha detto.

Uno dei piloti è morto nello schianto, l’altro si trova in ospedale in condizioni critiche. Oltre alle vittime, nel bilancio si contano un totale di 53 feriti, tra i quali anche 9 bambini e 10 adulti in gravi condizioni.

Un dramma in pochi minuti - L’aereo è decollato ufficialmente in direzione della capitale Nur-Sultan alle 7.21 locali (le 2.21 in Svizzera). Un minuto dopo il velivolo è scomparso dai radar. Dopo altri 3 minuti è scattata l’allerta, attivando finalmente i soccorsi. I primi ad arrivare sul luogo dello schianto sono stati i membri del personale dell’aeroporto di Almaty.

A seguito dell’incidente, il ministro dell’industria kazako ha deciso che i voli dei Fokker-100 sono sospesi in attesa dell’esito dell’inchiesta. Nel frattempo, all’ingresso del terminal principale dello scalo di Almaty diversi cittadini stanno lasciando alcuni mazzi di fiori in ricordo delle vittime.

keystone-sda.ch (COMMITTEE FOR EMERGENCY SITUATIO)