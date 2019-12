Ragazze investite, arresti domiciliari per Pietro Genovese

È stato arrestato Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo Genovese. Il ventenne sabato scorso ha investito mortalmente Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, due sedicenni che stavano cercando di attraversare via Francia, a Roma, dopo aver scavalcato il guardrail mentre il semaforo segnava verde per le auto in transito.

Il giudice ha deciso l’arresto ai domiciliari del ragazzo perché aveva bevuto troppo e guidava il Suv a una velocità eccessiva. Correva, senza preoccuparsi di dover «scongiurare i rischi per sé e per gli altri». E non era neppure la prima volta. A Pietro Genovese «gli era stata ritirata la patente di guida per violazione al codice della strada», ha sottolineato il giudice nella convinzione che il ragazzo «potrebbe rifarlo ancora». In quel tratto di strada il limite è di 50 km/h, Pietro invece viaggiava a una velocità di 80 km/h.

La decisione del suo arresto è stata spiegata dal giudice con il fatto che il ventenne «percorreva una strada all’interno di un agglomerato urbano in un punto caratterizzato dalla presenza di case e locali notturni a velocità elevata e con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite consentito». Pur riconoscendo che Pietro non voleva causare alcun incidente, ha tuttavia violato le regole «di diligenza e prudenza che si richiede a ogni automobilista al fine di scongiurare situazioni di pericolo proprio e altrui».

Il giudice ha però escluso che l’assunzione di sostanze stupefacenti abbia contribuito a causare l’incidente: «Non è in alcun modo provato lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso delle droghe infatti le sostanze riscontrate sebbene presenti ben potevano essere state assunte da Genovese in epoca precedente all’incidente». E aggiunge che «lo stato di ebrezza dell’indagato era tale da diminuire certamente la prontezza di riflessi alla guida, senza tuttavia porre il guidatore in stato di incoscienza».

Il giudice infine ha pure commentato la «condotta vietata e spericolata» delle due ragazze.

Il commento della mamma di Gaia - La notizia dell’arresto del ragazzo è arrivata di sera quando nella chiesa del Preziosissimo Sangue si stava svolgendo la veglia di preghiera per Gaia e Camilla. «Meritava sicuramente qualcosa di più, ci ha portato via due angeli, comunque è una buona notizia...» ha dichiarato al Corriere della Sera la signora Gabriella.

La testimonianza - Intanto spuntano i primi racconti di alcuni testimoni che si trovavano sul luogo dell’incidente. Come quella di Emiliano Annichirico raccolta dal Corriere della Sera: «Ero alla guida della mia autovettura, stavo procedendo su Corso Francia in direzione fuori città. Il semaforo veicolare di corso Francia era appena diventato verde per entrambe le carreggiate, pertanto l’impianto pedonale era diventato rosso da pochissimi istanti. Ho visto alla mia sinistra due ragazze giovani che procedevano di corsa sulle strisce cercando di attraversare la carreggiata opposta rispetto a quella dove stavo procedendo. Una piccola vettura di colore scuro, credo una smart, era ferma non so se fosse posteggiata o se si fosse arrestata per agevolare il transito dei due pedoni. Rammento che una ragazza più alta era davanti e poco dietro vi era un’altra ragazza un po’ più minuta. Nello stesso momento mi sono accorto del sopraggiungere sulla corsia centrale di corso Francia, direzione centro città, di un’autovettura di grosse dimensioni, un Suv di colore chiaro. L’auto procedeva ad un’andatura esageratamente sostenuta, credo che il conducente abbia tentato di frenare nel momento in cui ha percepito la presenza dei pedoni in quanto la parte anteriore si è lievemente inclinata in basso, malgrado ciò l’impatto è stato inevitabile violentissimo».

