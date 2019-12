Compra un biglietto d'auguri e ci trova dentro una richiesta d'aiuto

LONDRA - Aveva comprato un biglietto di auguri natalizi come tanti in una filiale di una nota catena di supermercati, arrivata a casa – al momento di scriverci sopra – la preoccupante sorpresa.



All'interno della cartolina, tra l'altro raffigurante un bel gattino, c'era un messaggio d'aiuto presumibilmente inviato dai lavoratori che l'avevano realizzata. È successo settimana scorsa a una bimba londinese, Florence Widdicombe, come riportato dal Sunday Times.

«Siamo prigionieri di nazionalità straniera nella prigione di Qingpu a Shanghai», riportava l'appello, «ci obbligano a lavorare contro la nostra volontà. Vi prego di aiutarci, contattate un'associazione per i diritti umani».

Non è la prima volta che una cosa del genere succede e, nei tempi recenti, i messaggi d'aiuto trovati nei prodotti di catene come Zara, Primark, Walmart e Kmart si sono moltiplicati anche se i dubbi sulla loro veridicità non mancano (vedi box qui sotto).

A precedere il caso della bimba di 6 anni c'è anche quello di una signora che nel 2017 rinvenuto una nota in cinese in un'altra cartolina festiva comprata presso la catena Sainsbury's: «Vi auguriamo buona fortuna e felicita, prigione di Guangzhou, distretto numero 6», aveva riportato il The Sun.