Gaia e Camilla morte sul colpo. Il ragazzo alla guida con alcol e droga

ROMA - Verranno decise in queste ore le sorti di Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo Genovese, quello del film campione di incassi "Perfetti Sconosciuti". Il ragazzo, ventenne, sabato notte al volante della sua auto, ha travolto e ucciso due adolescenti romane, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.

Gli inquirenti oggi dovranno decidere se per Pietro ci sarà l’arresto con custodia in carcere oppure l’arresto ai domiciliari. Il ragazzo - iscritto nel registro degli indagati per duplice omicidio stradale - è risultato positivo ai test di alcol e droga. Gli hanno riscontrato un valore di 1.4 di alcol nel sangue (come se avesse bevuto tra sette e otto bicchieri di vino, secondo la tabella che determina il superamento del tasso alcolemico). Inoltre anche il test della cocaina e quello della cannabis sono risultati positivi.

Pietro Genovese aveva da poco preso la patente. Per i neopatentati esiste la tolleranza zero, se viene superata scatta l’arresto.

Intanto è stato appurato dall'inchiesta che Gaia e Camilla, sabato notte, hanno attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, mentre il semaforo per gli automobilisti era verde. Pietro era a bordo del suo Suv Renault Koleos e stava viaggiando a 80 km orari. Agli inquirenti ha dichiarato di non essersi proprio accorto della presenza delle due ragazze sulla strada. L’impatto è stato fortissimo: una ragazza è stata sbalzata a 20 metri, l’altra a 25 metri rispetto a dove si trovavano. Sono dunque morte sul colpo e l’inchiesta ha escluso che le due ragazze siano state travolte da altre auto.

«Voglio giustizia, non vendetta» ha dichiarato ai media italiani la mamma di Camilla Romagnoli. Anche il padre di Gaia Von Freymann è una persona distratta dal dolore: «Adesso non ho ragioni per andare avanti, lei era la mia forza dopo l'incidente che avevo subito». L’uomo ha subito un grave incidente in moto anni fa che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. «Questa tragedia ha un risvolto ancora più drammatico perché colpisce un uomo già provato duramente» ha spiegato il suo legale.