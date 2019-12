Frana in provincia di Sondrio, timori per un furgone

SONDRIO - Un frana ha invaso nella serata di ieri la strada provinciale in località Sirta a Forcola (Sondrio). Lo smottamento, circa 5mila metri cubi di materiale, è sceso sulla strada ieri sera, la carreggiata è stata invasa per circa 80 metri.

«Siamo riusciti a rintracciare quasi tutti gli automobilisti transitati in quei minuti lungo la provinciale in direzione di Morbegno, ripresi dalle telecamere all'inizio del paese - spiega il sindaco di Forcola, Tiziano Bertolini, da ieri sera sul luogo dell'emergenza - ad eccezione del conducente di un furgone che non conosciamo e che non possiamo quindi escludere, al momento, sia rimasto sotto la frana».

Vigili del Fuoco