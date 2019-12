Il principe Filippo è in ospedale

LONDRA - Il principe Filippo, 98enne consorte della regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale nelle ultime ore. Lo riporta la Bbc.

Non sono state ancora precisate le ragioni del ricovero, ma secondo Buckingham Palace si è trattato di una decisione "precauzionale" dei medici.

Il duca di Edimburgo, che si è ritirato formalmente dalla vita pubblica nell'agosto 2017 e da allora ha fatto solo apparizioni occasionali, è stato portato stamattina dalla residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, fino a Londra per essere ricoverato nell'ospedale King Edward VII.

"E' in osservazione per il trattamento di condizioni pre-esistenti", si legge in una nota di Buckingham Palace, che non offre dettagli sulla natura di questi disturbi limitandosi a confermare che il ricovero è stato deciso come "misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale".

L'ultima volta che il principe Filippo è stato visto in pubblico risale a maggio, per il matrimonio di una nipote, lady Gabriella Windsor. Data la sua età, osservatori di cose reali e media non nascondono una certa ansia, anche se fonti di palazzo prevedono per ora solo un ricovero di pochi giorni.

A rassicurare parzialmente i seguaci di casa Windsor viene d'altronde notato come la 93enne regina Elisabetta, sposata con Filippo da oltre 70 anni, sia arrivata oggi stesso proprio a Sandringham, dove secondo tradizione celebra il Natale con altri componenti della famiglia reale britannica, senza cambiamenti di piani e senza fermarsi o rientrare a Londra.