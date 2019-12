Greta Thunberg «viene usata da spiriti demoniaci»

Greta Thunberg è «l'immagine più iconica della morte dell'Occidente» e potrebbe essere posseduta da uno «spirito demoniaco»: lo sostiene il pastore evangelico conservatore del Colorado Kevin Swanson.

«Amici, eccolo - ha detto Swanson durante il suo sermone del lunedì trasmesso via podcast su Generations Radio, riporta Newsweek -. Questo à il disfacimento del mondo occidentale. Ecco come appare». Prendendosi gioco di lei, il pastore ha poi definito Greta «la profetessa della nuova era», affermando che la giovane - che è affetta dalla sindrome di Asperger - è «psicologicamente disturbata».

«Il suo viso è contorto in una forma orribile, orribile», ha detto Swanson: «Ma in ogni caso, soffre di questi disturbi psichiatrici e immagino che non sia un segreto, se ne è parlato». Il pastore non ha dubbi: Greta viene usata da «altri spiriti demoniaci» per prendere il controllo del mondo.