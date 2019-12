Violentata e uccisa nel 1980, arrestato dopo 40 anni

CASTLE ROCK - Helene Pruszynski aveva solamente 21 anni quando fu violentata e uccisa a coltellate nel gennaio del 1980 in Colorado. Ora, dopo quasi 40 anni, il caso irrisolto della sua morte potrebbe essere ad una svolta. Le autorità hanno infatti annunciato di aver arrestato un sospetto, identificato attraverso un test di genealogia genetica.

Il corpo della ragazza fu rinvenuto il giorno successivo alla sua sparizione, nella contea di Douglas, a sud di Denver. Gli inquirenti, attraverso il confronto del materiale genetico rinvenuto sulla scena del crimine, sono riusciti a risalire a risalire prima ai parenti e poi al sospetto. Dopo averlo identificato - come riferiscono i media americani - due investigatori sono stati inviati in Florida e hanno pedinato l’uomo per 6 giorni, riuscendo a recuperare il suo dna da alcuni boccali recuperati in un bar.

L’analisi genetica ha in seguito permesso di stabilire un collegamento con il materiale organico rinvenuto sul corpo e sugli abiti della vittima, facendo così scattare le manette ai polsi del 62enne.

L’uomo è accusato di rapimento e omicidio.